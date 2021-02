Brobbey, la jeune pépite qui s'en ira en été, a sauvé l'Ajax

L'Ajax était supérieur à Lille et cela a fini par se refléter au tableau d'affichage, mais les Néerlandais ont souffert. Au final, ils sont parvenus à remonter grâce à un but de Brian Brobbey, le buteur du centre de formation qui a décidé de partir cet été et a déjà fait ses débuts européens.

La passe empoisonnée de Tagliafico à Stekelenburg a permis à Timothy Weah, fils du légendaire attaquant et président du Liberia, de donner l'avantage aux Lillois, mais l'Ajax s'est repris. L'Argentin s'est racheté en obtenant un pénalty transformé par Tadic et deux minutes plus tard, le but de Brobbey est arrivé.

Klaassen s'est glissé dans l'axe après un mauvais dégagement de Lille et le joueur du centre de formation, avec une force qui rappelle celle de Lukaku, a battu Maignan du bout du pied. Il est entré à la 73e minute dans le but de faire basculer la rencontre et c'est ce qu'il a fait.

En l'absence de Haller, qui n'a pas été inscrit sur la liste pour l'Europa League par l'Ajax en raison d'une erreur administrative, Brobbey a pris les choses en main, lui qui commence à se faire un nom en Europe. Les Néerlandais ont déjà confirmé qu'il partirait cet été après qu'il a refusé une prolongation de contrat, mais n'ont pas voulu lui barrer la route pendant ces mois.

Le parcours de Brobbey à l'Ajax a été étonnant. Il a marqué 26 buts en 23 matchs pour les U-17, 41 en 48 pour les U-19 et compte 16 buts pour l'exigeante équipe réserve, pour laquelle il jouait déjà quelques minutes à l'âge de 16 ans. Son physique impressionne et à l'Ajax, on s'arrache les cheveux de le perdre.

Dans le passé, le Real Madrid était déjà après lui et des médias comme 'De Telegraaf' ou 'Bild' indiquent que le RB Leipzig le suit. Pour cela, le club allemand devra convaincre son agent, le magnat Mino Raiola.