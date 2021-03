Bruno Fernandes, félicité par Usain Bolt

Personne ne doute que la signature de Bruno Fernandes a été le plus gros coup de Manchester United depuis longtemps. Usain Bolt a bien compris que le Portugais était bien plus qu'un simple joueur de l'équipe.

Le recordman du monde Usain Bolt a été le dernier à complimenter Bruno Fernandes. Le sprinteur jamaïcain, qui a remporté huit médailles d'or olympiques, est un 'Red Devil' dans l'âme.

À ce titre, il est toujours heureux de voir Bruno Fernandes jouer. "La saison a été brillante, fantastique. En tant que grand fan, je suis ravi", a-t-il expliqué dans une interview accordée à 'CNN'.

"Mais cela m'inquiète de savoir que si Bruno ne joue pas, nous pouvons être secoués. On ne ressemble pas à une équipe sans lui, tu sais ? Il doit jouer tous les matchs. J'aime son énergie", a-t-il déclaré à propos du joueur portugais.

Ses louanges ne se sont pas arrêtées là. "Même si nous avons dix buts d'avance, il veut être là et générer du football. S'il continue comme ça, je pense que la saison prochaine, avec plus de joueurs autour de lui, il sera encore meilleur. Il y aura moins de pression sur lui", a-t-il insisté.

Bruno Fernandes a rapidement trouvé une place dans le cœur des fans de United et après seulement un an et demi au club, il est déjà un joueur clé avec 66 apparitions et 35 buts.