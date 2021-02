Bruno Fernandes critique envers son équipe

Alors que Manchester United menait 2-0 puis 3-2 face à Everton, samedi, les Reds Devils se sont fait surprendre dans les dernières secondes du temps additionnel (3-3).

Bruno Fernandes, auteur d'un superbe but, ne comprend pas comment son équipe arrive à faire autant de mauvais résultats à domicile.

"Nous encaissons des buts à chaque match, nous en encaissons beaucoup et à domicile, nous en encaissons trop. On fait trop de mauvais résultats à domicile et c’est plus possible. (…) C’est impossible de concéder un autre but, sur un coup franc dans la moitié du terrain. Prendre un but de cette action et de la manière dont on le prend, c’est impossible", a déclaré le Portugais juste après le match.