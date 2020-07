Bruno Fernandes, joueur du mois de juin de United

Cela ne fait aucun doute : United avait besoin de Bruno Fernandes. Avant son arrivée, le club traversait une période compliquée, irrégulière et découragente. Le travail d'Ole Gunnar Solskjær avait été mis en question par certains supporters.

United avait besoin de renforts, mais qui pouvait imaginer, qu'un seul homme allait tout changer ? Bruno Fernandes est arrivé à Old Trafford en provenance du Sporting CP lors du mercato d'hiver, cinq mois plus tard, il est devenu un titulaire indiscutable.

Le jeu du Portugais a tout de suite eu un impact dans l'équipe, et cela est visible : depuis son arrivée, Manchester United n'a plus connu la défaite (6 victoires et trois nuls).

Bruno Fernandes est un joueur qui marque et fait marquer. En 13 rencontres, il a déjà trouvé le chemin des filets à six reprises et délivré quatre passes décisives.

Il rafle aussi les titres individuels. Au mois de février et mars, il a été élu jouer du mois de United, et juin n'allait pas être différent. Une fois de plus, les supporteurs des Red Devils ont élu le milieu de terrain comme le joueur du mois de juin avec 65% des voix.

La belle idylle entre Bruno et United ne fait que commencer...