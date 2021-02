"Bruno Fernandes me fait penser à Scholes"

L'ancien capitaine de Manchester United, Bryan Robson, est très impressionné par Bruno Fernandes et considère que le milieu de terrain portugais ressemble à la référence des Red Devils, Paul Scholes.

"J'ai vu ses six ou sept premiers matchs et son rythme de travail et sa qualité avec le ballon étaient visibles dès le départ. Je ne peux pas lui faire un plus grand compliment que de dire qu'il est le joueur le plus semblable à Paul Scholes que j'aie jamais vu. Sa vision, son touché de balle, c'est la même chose. Pareil pour ses qualité de finisseur. C'est pourquoi cela me rappelle Paul Scholes. Et rien n'a changé mon opinion depuis un an", a souligné l'ancienne référence de United, dans des déclarations sur le site officiel du club anglais.

Bruno Fernandes a inscrit 29 buts et délivré 20 passes décisives en 54 matches depuis son arrivée à Manchester United.