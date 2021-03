Bruno Fernandes rÃ©pond Ã  Roy Keane

United a remporté le derby de Manchester. Ils se sont imposés 0-2 sur le terrain de Pep Guardiola.

Bruno Fernandes a attiré toute l'attention. Il a fait un grand match et a signé l'un des buts qui a donné la victoire aux Red Devils.

Il a fait taire certaines critiques qu'il avait entendues avant le match. Roy Keane, légendaire Red Devil, a critiqué ses manières sur le terrain et l'a accusé d'avoir des gestes qui ne convenaient pas à un leader juste avant le derby.

"J'ai vu que lorsqu'on lui enlève son langage corporel, il n'est pas bon. Quand vous sortez et qu'un de vos coéquipiers est prêt à entrer et que vous faites des gestes d'énervement... C'est un manque de respect envers votre coéquipier. Et on parle d'un leader. Si j'entrais et que le joueur qui je remplace faisait cela, je le verrais comme un manque de respect", a-t-il déclaré à 'Sky Sports'.

Et il lui a demandé d'être à la hauteur pour le match contre City. "Ne sois pas un bébé... Concentre-toi sur le jeu et fais un grand match, fin de l'histoire. S'il le fait bien, nous le féliciterons, sinon, il vaut mieux qu'il soit prêt", lui a-t-il lancé.

"Je sais que les joueurs sont sous pression pour faire des interviews et répondre aux critiques, mais il faut accepter cela", a-t-il terminé. Et il a répondu comme un bon footballeur devrait le faire : sur le terrain.