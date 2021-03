Bruno Fernandes répond à ses détracteurs

Depuis son arrivée en janvier 2020, Bruno Fernandes s'est rapidement imposé comme un cadre de Manchester United. En 62 matchs avec les Red Devils, le Portugais a inscrit 34 buts et délivré 23 passes décisives. Mas le meneur de jeu n'a pas encore mis tout le monde d'accord en Angleterre.

Certains estiment que Bruno Fernandes ne marque que sur penalty et contre des équipes inférieures. Mais le principal concerné trouve ces critiques injustifiées, comme il l'a expliqué à 'Sky Sports' à la veille du derby face à Manchester City.

"Je ne sais pas ce que les gens entendent par "Top 6", parce que j'ai marqué et aidé contre certaines des six premières équipes du classement. J'ai même marqué contre Tottenham, mais les gens disent que les penalties ne comptent pas, alors je suppose que le score final était de 0-6 au lieu de 1-6", plaisante-il.

"Je sais que les gens s'attendent à ce que je marque et que je fasse des passes à chaque match car quand je suis arrivé, je jouais très bien et je veux faire ça, c'est la chose la plus importante", a poursuivi Bruno Fernandes, dont le dernier but a été inscrit le 21 février contre Newcastle.

"Mais en tant que joueur, je ne regarde pas si c'est contre le top 6 ou le restant de la ligue. J'aborde tous les matchs de la même manière. Et je pense que le championnat n'est pas un sprint mais un marathon. Donc vous ne devez pas marquer ou gagner seulement contre le big six, mais vous devez marquer et gagner contre tout le monde", a-t-il insisté.

L'ancien du Sporting en a profité pour faire son introspection : "Peut-être que contre Chelsea je n'ai pas bien joué, et je suis d'accord que dans les deux derniers matchs je n'ai pas très bien joué. Je n'ai pas besoin de regarder les statistiques pour savoir si je joue bien ou pas."