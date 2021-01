Bruno Fernandes révèle son travail sur coup franc

Bruno Fernandes n'en finit plus d'impressionner. Depuis son arrivée l'hiver dernier en provenance du Sporting, l'international portugais est devenu le véritable moteur de Manchester United et porte les Red Devils. Décisif, Bruno Fernandes est devenu titulaire indiscutable en un rien de temps du côté d'Old Trafford. Et lorsque le Portugais semble marquer le pas, il trouve toujours les ressources nécessaires pour montrer qu'il est au-dessus de la mêlée.

Bruno Fernandes a déclaré que des heures d’entraînement sur le terrain d’entraînement lui avaient permis de perfectionner sa technique de coup franc, qui a porté ses fruits avec un coup-franc étonnant marqué lors de la victoire de Manchester United en FA Cup contre Liverpool dimanche. Bruno Fernandes a réalisé un merveilleux coup franc donnant la victoire battant Alisson depuis le bord de la surface de réparation à la 78e minute pour envoyer Manchester United au tour suivant après un match passionnant à Old Trafford.

Mason Greenwood et Marcus Rashford ont également marqué pour les Red Devils, avec un doublé de Mohamed Salah ne suffisant pas pour l’équipe de Jürgen Klopp. Cela fait presque exactement un an que Bruno Fernandes a rejoint United dans le cadre d'un transfert de 55 millions d'euros avec le Sporting, aucun joueur de Premier League ne marquant plus que les vingt-huit buts qu'il a marqués pendant cette période.

"Les supporters vont passer une bonne semaine"

Après sa dernière contribution victorieuse, le joueur de 26 ans a révélé que le secret de son succès est un travail acharné sur le terrain d'entraînement, au point que son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, doit parfois le faire sortir du terrain et calmer ses ardeurs. "Presque tous les jours je pratique les coups francs, parfois Ole Solskjaer doit me renvoyer de l'entraînement pour arrêter", a déclaré Bruno Fernandes à 'MUTV'.

"Je travaille toujours sur ce genre de situation, j'aime regarder et apprendre de Juan Mata. C'est un très bon spécialiste et moi et Juan restons souvent à l'écart, aussi Rashy, Alex Telles, Fred, même si je pense que c'est juste pour s'amuser avec Fred. Normalement la longue distance est plus pour Rashy, pour moi la distance plus près de la surface est meilleure pour moi et le genre de tir que j'ai, si Juan ou Alex sont sur le terrain, c'est une chance pour eux du côté droit", a ajouté le Portugais.

S'adressant à BBC Sport, Fernandes a ajouté : "Edi Cavani avant le coup franc m'a dit : 'Essaye fort du côté du gardien'. J'ai essayé et ça s'est bien passé. Nous avons de bons tireurs de coups francs mais cela dépend du moment, je me sentais bien à ce moment-là. Nous avons bien joué, nous avons créé beaucoup d'occasions, les avons pressées plus que le match en championnat. C'est un rêve devenu réalité de jouer pour ce club en Premier League. Tout le monde le sait et je sais maintenant que les fans sont heureux et passeront une bonne semaine."