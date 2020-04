Bruno Guimaraes corrige Joao Felix 6-2 sur Fifa !

En 15 petites minutes, le Brésilien de 22 ans, a littéralement surclassé son adversaire du jour, le Portugais Joao Felix, joueur de l'Atlético de Madrid et égérie de l’édition 2020 du jeu vidéo Fifa, pourtant grand favori.

Rapidement mené au score, le Gone a immédiatement égalisé par l'intermédiaire de son double virtuel (1-1) avant de totalement dominer son adversaire et de l'emporter 6-2.

Pour son onze de départ, le Brésilien s'est bien entendu placé titulaire, en sentinelle dans un double-pivot avec Thiago Mendes. Houssem Aouar avait, lui, les clés du jeu en numéro 10.

Pour le reste, il a opté pour du classique en choisissant tout de même trois compatriotes brésiliens en défense : Marçal, Marcelo et Rafael.

Mendes et Marçal ont marqué. Tout comme le fameux Bruno Guimaraes qui s'est fait un petit plaisir personnel. Moussa Dembélé s'est lui contenté d'un triplé.

DOMINATION!@brunoog97 earns a convincing 6-2 win and carries @OL to the Quarterfinals of the #stayandplay Cup!



Watch day live https://t.co/wHdnKCAR5T pic.twitter.com/3UsYJrq1R7