Bruno Guimaraes dévoile que l'Atlético Madrid avait une option prioritaire

Les Colchoneros avaient d’ailleurs une option prioritaire dans ce dossier, mais ce sont bien les Gones qui ont raflé la mise.

Dans un entretien accordé à 'Goal', Bruno Guimaraes est revenu sur les coulisses de son choix.

"L'Atlético Madrid avait la priorité pour ma signature pendant un certain temps, mais a fini par choisir de ne pas l'exercer. L'Atlético a alors décidé de reprendre son approche après que Benfica et Lyon soient arrivés."

"Depuis mon premier contact avec Juninho, la décision d'aller à Lyon grandissait dans ma tête. J'ai donné ma parole à Juninho et, pour moi, la parole vaut beaucoup. Je suis content de la décision que j'ai prise. L'Atlético avait la possibilité d'exercer ou non son avantage. Au début, ils ne faisaient pas d'efforts, et peu de temps après, Lyon est apparu. J'ai donné ma parole à Juninho, je n'allais pas revenir dessus. Je suis content de cette décision", a-t-il conclu.