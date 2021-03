Buffon envisage de quitter la Juventus

Après une deuxième élimination consécutive en huitièmes de finale de C1, la Juventus se tourne déjà vers l'avenir. Plusieurs joueurs devraient quitter l'équipe à la fin de la saison. L'un d'entre eux est Gianluigi Buffon.

Le gardien de but est revenu en 2019 après une année sabbatique au PSG et occupe désormais le rôle de doublure de Szczęsny. Même si l'Italien est un élément important du vestiaire Bianconeri, il pourrait tout de même quitter l'équipe d'Andrea Pirlo au terme de cet exercice selon la Gazzetta dello Sport. Sous contrat jusqu'en juin prochain, Gigi n'est pas du tout certain de vouloir poursuivre sa carrière à Turin.

Le portier de la Vieille Dame estime que, malgré ses 43 ans, il peut encore être titulaire dans une équipe avant de prendre définitivement sa retraire.