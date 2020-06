OFFICIEL : Buffon et Chiellini prolongent Ã  la Juventus

C'était un secret de polichinelle. Depuis plusieurs mois maintenant, on annonce des négociations entre la Juventus Turin et ses deux piliers Gianluigi Buffon et Giorgio Chiellini.

La Juventus a publié ce lundi un communiqué officiel confirmant la prolongation des deux internationaux italiens pour une année de contrat supplémentaire, jusqu'au 30 juin 2021.

Le gardien de but de 42 ans n'est plus titulaire depuis son retour du Paris Saint-Germain mais a tout de même joué un total de 13 matches cette saison avec son équipe, et a offert certaines grandes parades.

Comme le club l'annonce dans son communiqué, à la fin de la saison prochaine, Buffon aura donc passé 20 ans sous les couleurs de la Juve (sans compter l'année passée au PSG), lui qui était arrivé de Parme en 2001.

Contrat similaire pour le capitaine des bianconeri. Giorgio Chiellini restera une année supplémentaire, qui fêtera ses 36 ans en août prochain. Le défenseur fait donc durer le plaisir, lui qui a peu joué cette saison en raison d'une grave blessure en début d'exercice.