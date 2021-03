Burnley renverse un Everton inefficace sans James Rodríguez

Burnley pousse un soupir de soulagement. Ces trois points inattendus les éloignent un peu plus de la relégation. Pendant ce temps Everton commence à avoir des sueurs froides.

La défaite de lundi 0-2 à Stamford Bridge ne prédisait rien de bon, et les hypothèses se sont vérifiées, en effet, ce samedi les 'Toffees' perdaient déjà 0-2 à la demi-heure de jeu contre Burnley.

Chris Wood ouvrait le score à la 13e minute, et McNeil faisait le break à la 24e. Calvert-Lewin réduisait la marque pour les 'Toffees' à la 30e minute de jeu, ce qui n'empêchait pas son équipe de concéder la défaite.

Everton, a dominé le match du début à la fin, mais les 'Toffees' se sont rendus à l'évidence : leurs 64 % de possession de balle n'ont pas été suffisants pour remporter le match. Malgré une possession plus faible, Burnley s'est créé plus d'occasions et a su les concrétiser. D'ailleurs, les hommes de Sean Dyche auraient pu aggraver la marque par Mee à la 72e minute mais le joueur a vu son tir heurter les montants d'Everton.

Comme si cela ne suffisait pas, Ancelotti a perdu Pickford sur blessure. Le gardien de but international anglais a été contraint de sortir sur blessure avant la pause.