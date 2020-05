"C'est à la télé qu'on a appris qu'on était champions"

La Ligue 1 a mis fin à sa saison 2019-2020 face à la menace sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus et le Paris Saint-Germain est devenu champion de France une nouvelle fois.

Une première pour le gardien de but espagnol Sergio Rico. Le gardien de but, prêté par Séville, s'est confié pour 'Radio Marca' sur ce titre et la situation actuelle.

"C'est une situation très bizarre, nous avons appris à la télé que nous étions champions. Il y a eu des informations et des messages des coéquipiers. Nous n'avons même pas pu célébrer après avoir travaillé ensemble toute la saison" reconnait Rico.

Les joueurs ne savent pas quand ils retourneront au travail, mais la mentalité que nous avons, c'est de se préparer pour la Ligue des champions. Tout le monde est motivé après la qualification contre Dortmund", explique le gardien du PSG.