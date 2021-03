"C'est bon pour nous si Neymar ne joue pas, c'est un des meilleurs"

Le FC Barcelone se rendra au Parc des Princes mercredi pour le match retour des 8es de finale de la Ligue des champions. Les Blaugranas tenteront de remonter après la défaite 1-4 contre le Paris Saint-Germain du match aller.

Juste avant l'entraîneur Ronald Koeman, Frenkie de Jong était aux micros en conférence d'avant-match : "L'objectif principal est toujours de se qualifier. On va se battre et voir comment ça se passe."

"On est toujours unis, on a de bons résultats ces derniers temps. On est unis en tant qu'équipe, vous avez pu le constater contre Séville. Comme je l'ai déjà dit, on ira là-bas pour gagner et nous battre", a-t-il ajouté.

Il a également été interrogé sur Joan Laporta, président du club : "On est heureux qu'il y ait un président, c'est important. Je ne le connais pas très bien, mais je lui parlerai. On est heureux qu'il y ait maintenant un président."

Sur l'explosion d'Ilaix Moriba, il a affirmé : "Je ne suis pas très surpris car je le vois aux entraînements et on peut voir qu'il a beaucoup de qualité. Il est très jeune, mais s'il continue à travailler et à s'améliorer, il a un grand avenir ici".

De Jong a également évoqué l'absence de Neymar : "Pour moi, il est l'un des meilleurs au monde et quand il n'est pas disponible pour jouer, c'est mieux pour nous. S'il n'est pas là, c'est plus facile."

Bien sûr, il a évoque les chances de Barcelone de se qualifier pour les quarts de finale : "Il faut toujours y croire. On y pense depuis le week-end et on va essayer de le prouver ce mercredi".

"Je ne sais pas si le 1-4 était mérité, mais on a mal joué ce match et on va aller là-bas pour donner une bonne image de Barcelone et pour se battre, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois", a-t-il ajouté.