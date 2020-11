Le Barça vit une des pires saisons de son histoire et l'image également de Lionel Messi. Le capitaine catalan n'est plus aussi performant et son attitude démontre une envie de quitter le club comme sa récente délcaration : "Je suis fatigué d’être tenu responsable de tous les problèmes du Barça."

Pour Fred Hermel, journaliste et consultant pour 'RMC', il n'y aucun doute, Messi quittera le Barça : "Il y a un truc qui ne trompe pas. A un moment donné, il a eu une occasion, et il a douté. Oblak a pu s’imposer. Messi a hésité entre frapper et donner. C’est fini entre le Barça et Messi. Quand un joueur veut partir et est finalement obligé de rester pour des raisons contractuelles, dans sa tête, il est parti. C'est comme s'il avait quitté le Barça cet été."

Messi semble également ailleurs, même hors du terrain, comme l'évoque le journaliste : "Vous avez vu le cinéma qu’il a fait en arrivant à l’aéroport? Il y avait un agent du fisc dans l’avion, il a explosé à cause de ça."

Pour rappel, Lionel Messi a été condamné pour fraude fiscal il y a deux ans et est constamment surveillé. Pour cette raison et d’autres, l’avenir de Messi au Barça est plus qu’incertain. L'international argentin pourra, dans quelques semaines, s'engager où il le souhaitera.