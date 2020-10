"C'est moi qui ai demandé l'arrivée de Jovic"

Après presque deux semaines de trêve internationale, le Real Madrid est de retour et devra affronter Cadix pour tenter de conserver sa première place actuelle au classement.

Le premier de sept matchs consécutifs, puisque les Madrilènes reprendront aussi le chemin de la Ligue des champions cette semaine avec un match contre le Shakhtar mercredi.

"Nous connaissons la situation. Nous avons passé 12 jours après peu de joueurs mais nous nous sommes bien entraîné. Les joueurs sont revenus en forme, et c'est le plus important. Nous avons un bloc de sept matchs et nous sommes prêts pour ça", a commencé Zidane en évoquant la rencontre contre Cadix.

"L'adversaire est une équipe très disciplinée, qui vient de monter et qui joue contre le Real Madrid. Ils vont nous rendre les choses difficiles. Nous savons que toutes les équipes de Liga sont difficiles à jouer, même un promu parce qu'il y a du niveau en seconde division. Nous devons être prêts, c'est le plus important", a-t-il ajouté sur son adversaire.

Il est aussi revenu sur les rumeurs concernant Luka Jovic, qui ne serait pas le bienvenu dans son effectif : "C'est ce que vous dites, vous. Ce n'est pas la vérité. Jovic est un joueur du Real Madrid, je crois que c'est moi qui ai demandé son transfert."

Zidane pourrait faire tourner dans les prochains jours : "Pour gagner une saison très longue, nous avons besoin de faire tourner. Nous avons des joueurs très bons pour faire des changements. Il ne faut pas oublier qu'ils ne se reposent jamais. (...) Il y a sept matchs, puis une trêve internationale. Je ne me plains pas, j'explique juste qu'il y a besoin de faire des changements et je pense que nous pouvons gagner comme cela. Nous l'avons démontré. De cette manière, nous pouvons obtenir certaines choses. La réalité, c'est que nos joueurs ne s'arrêtent pas."