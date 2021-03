En 2019, le FC Barcelone choisissait de recruter un Jean-Clair Todibo qui avait 17 ans, et qui brillait à Toulouse. Cependant, rien ne s'est passé comme prévu, et le jeune défenseur n'a disputé que 5 matchs en Catalogne.

Une étape qui a brisé la progression du jeune joueur, qui a par la suite été prêté à Schalke, puis à Benfica. Aujourd'hui, Todibo retrouve petit à petit son niveau à Nice, où il est en train avec option d'achat jusqu'à la fin de saison.

Dans un entretien accordé à 'L'Équipe', le joueur est revenu sur son passage à Barcelone. S'il ne regrette pas, le défenseur aurait aimé avoir plus de temps de jeu en Espagne.

"C'est naze d'aller à Barcelone et de ne pas jouer. Je préfère porter le maillot de Sedan et jouer plutôt qu'aller à Barcelone et ne pas jouer. Déjà tu essuies moins de critiques à Sedan...", a lâché le défenseur central de l'OGC Nice dans son interview.

"La présentation à Barcelone, c'est la folie, mais je n'ai joué que cinq matchs, c'est bidon en vrai. J'ai gagné une Liga, mais je n'ai pas aidé l'équipe, j'ai joué quand on avait gagné le titre ! Tranquille, il y a mieux à faire je pense. (...) En signant à Barcelone, je savais que j'avais du beau monde devant moi, que ça allait être compliqué d'être régulier. Mais ma satisfaction, c'est que j'ai toujours fait mon match quand j'ai joué. Je sais que j'ai fait le boulot", a relativisé le jeune défenseur de 21 ans.