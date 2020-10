Angel Rodriguez aurait du être le joker médical du mois de février dernier du FC Barcelone, avant que le club décide finalement de se diriger vers Martin Braithwaite.

Pour 'COPE', le joueur de Getafe est revenu sur cette décision, mais aussi sur sa vie de père, qui a influencé cette décision :

"C'est plus facile de dire non à Piqué que de quitter mes filles. Maintenant, j'en ai deux donc ça change encore plus les choses."

C'est Quique Setien qui a préféré s'orienter vers Martin Braitwaite.