C'est terminé entre l'AS Roma et Nike !

La Roma et Nike ont mis fin prématurément à leur contrat de sponsoring, qui devait expirer en 2024, a déclaré jeudi l'équipe de la capitale dans un communiqué officiel.

"La résiliation anticipée de cet accord commercial permettra à l’AS Roma d’explorer de nouvelles opportunités dans le monde des matériaux techniques et des licences", a déclaré Francesco Calvo, chef de l’exploitation de l’AS Roma.

Après avoir atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2018, les Italiens vivent deux années de profonds changements, avec un possible changement de propriétaire en vue, et de sponsors à partir de la saison 2021-22.

"Rome et Nike ont conclu un nouvel accord en vertu duquel Nike continuera à fournir tout le matériel technique de compétition, d’entraînement et de loisirs de l’équipe première, des équipes de jeunes et des équipes de femmes."

Pour la saison 2020/21, cela ne changera rien, Nike restera toujours l'équipementier.