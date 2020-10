"C'est terrible d'avoir eu à rejeter deux offres du Real Madrid"

Du haut de ses 70 ans et après plus de 20 années passées sur le banc d'Arsenal, Arsène Wenger a décidé d'écrire son autobiographie, "My Life in Red and White", qui sera disponible à la vente dès ce vendredi.

Le technicien français a présenté son livre dans une interview accordée à 'The Guardian'. Il évoque les différents sujets abordés dans le livre tel que la rivalité avec Mourinho, la presque signature de Ronaldo ou ses discussions avec le Real Madrid.

En effet, l'Alsacien explique avoir été approché à deux reprises par le Real Madrid mais avoir été obliger de refuser ces deux offres.

"C'est terrible de refuser le club dont tu es fan depuis ton enfance, Madrid, mais j'avais une mission à remplir à Arsenal, un contrat. Je leur avais donné ma parole d'honneur", a-t-il avoué.

Avant d'ajouter : "J'aimais Madrid. Depuis mon enfance, je pensais qu'ils étaient les plus forts, les plus beaux, le plus impressionnant des clubs de football."