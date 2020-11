"C'est toujours dommage d'encaisser un but avec un joueur en plus"

Après le coup de sifflet final, Ronald Koeman est revenu sur la prestation de ses joueurs:

"Nous méritions la victoire, nous nous sommes procuré plus d'opportunités et nous aurions du revenir au vestiaire avec l'avantage. Après la pause, On a maintenu la pression, on en a marqué 5 mais ça aurait pu être plus. Nous avons bien joué, mais c'est dommage d'avoir encaissé un but alors que nous étions un de plus sur le terrain."

il est revenu sur l'entrée de Messi à la mi-temps: "Après le match contre Kiev, il était un peu diminué et nous avons fait le choix de le reposer pour le début du match. Il a été déterminant en seconde période."

"Dembélé, je suis content de sa prestation, il est de mieux en mieux physiquement. On a besoin de lui dans des situations de 1v1, il sait bien les gérer."

Il est aussi satisfait de la prestation de Griezmann: "Je suis content de lui, même si il a manqué le pénalty et qu'il n'a pas marqué les occasions qu'il a eu. Il n'a pas eu de chance. On voit qu'il est touché mentalement mais on est là pour le soutenir et on a confiance en lui."