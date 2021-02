"C'est un bon rÃ©sultat, c'est le plus important"

En supériorité numérique depuis la première période, le Real Madrid a tout de même souffert en raison de son grand nombre d'absents face à l'Atalanta Bergame ce mercredi.

Finalement, c'est grâce à un golazo de Ferland Mendy que le Real Madrid s'est imposé ce soir. Zinedine Zidane est revenu sur le résultat et s'est montré satisfait malgré les difficultés.

"Nous avons eu du mal mais c'est un bon résultat. C'est un résultat important avec un but à l'extérieur, mais nous savons qu'il faudra gagner au retour. (...) Nous avons joué contre une équipe forte physiquement, c’est un bon résultat, c’est le plus important pour nous", a assuré Zinedine Zidane après la rencontre.

"Marquer des buts n’est pas un problème. On a marqué et on n’a pas pris de but. On savait qu’on avait beaucoup d’absents, mais on continue à faire ce qu’on fait de bien. Nous ne concédons pas beaucoup d’occasion à l’adversaire et on a marqué un but à l’extérieur, ce qui est très important", a ajouté le Français sur la performance de son équipe.

Zidane a aussi pris la défense d'Isco, titulaire en faux 9 : "Cela faisait longtemps qu'il ne jouait pas autant, et il l'a très bien fait dans une position qui n'était pas la sienne. Il fait un grand match, nous savons ce qu'il peut offrir et il l'a très bien fait. Quand il joue, il donne tout sur le terrain."