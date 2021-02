"C'est un des matches que je voulais le plus jouer"

Non. Le Paris Saint-Germain se rendra à Barcelone ce mardi pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions 2020-21 et non, Neymar ne sera pas sur le terrain.

Le Brésilien a quitté le terrain en boitant lors du match précédent contre Caen en Coupe de France et les examens ont révélé qu'il souffre d'une blessure aux adducteurs de grade II.

Neymar, brisé par l'impossibilité de rendre visite à son ancienne équipe, a laissé un message sur les réseaux sociaux y faisant allusion : "Top 3 des matches que je voulais le plus jouer".

Le joueur du PSG a accompagné le texte d'un emoji en pleurs et le club a répondu sur Twitter : "Le football te donne toujours une revanche. Vamos, Ney !"