"C'est un rêve de jouer avec Cristiano Ronaldo"

Après un départ compliqué de Barcelone, Arthur a été présenté ce mercredi par son nouveau club, la Juventus de Turin.

"C'est un jour très important pour moi. Je tiens à remercier ma famille et surtout la Juventus pour m'avoir reçu de la meilleure façon possible. Je suis très heureux d'être ici, de pouvoir jouer avec des champions comme Cristiano Ronaldo. C'est un rêve pour moi de jouer avec lui" a-t-il d'abord déclaré.

Concernant sa relation avec Andrea Pirlo, il a ajouté: Je n'ai pas encore discuté en détail avec l'entraineur. Il jouait comme peu le faisaient, il se déplaçait d'une manière particulière. Je ressens un grand privilège de jouer avec un entraîneur comme ça, mais nous n'avons pas encore parlé en détail."

"En ce qui concerne le FC Barcelone, je ne peux que remercier le club, qui m'a témoigné une grande affection. Le club m'a permis de jouer en Europe et ces souvenirs sont entrés dans mon coeur. Mais maintenant, cela fait partie du passé. Depuis le début des négociations, j'ai été très bien traité par la Juventus, qui m'a donné le sentiment de faire partie d'un projet ambitieux." A-t-il signalé au sujet de son ancien club.

A propos d'une éventuelle arrivée de Luis Suarez, le Brésilien affirme: " Je n'ai pas eu l'occasion de lui parler et je ne sais pas quelle est sa situation à Barcelone. Mais c'est un grand joueur, il nous apporterait une grande valeur ajoutée."

Il a également évoqué les différences entre la Serie A et la Liga: "Il y a plus de contacts ici. Ce sera un grand championnat, tout le monde le reconnaît. Il y aura de nombreux combats et une compétition passionnante. Mais la Juve est une grande équipe, qui jouera jusqu'au dernier match. Nous sommes tous impatients de commencer."