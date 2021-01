Le Barça s'accroche fermement à la 3e place de la Liga après sa victoire au Martínez Valero d'Elche (0-2). Les Blaugranas n'ont pas donné d'options à Elche.

Riqui Puig, qui a conclu la victoire catalane, a été quelque peu surpris par son but marqué de la tête. Le jeune formé au club fait 1,69 m et a quand même pu marquer de la tête.

"Il est certain qu'à l'avenir, je serai heureux de savoir qu'avec ce maillot et ces chaussures, j'ai marqué mon premier but pour le Barça", a-t-il déclaré aux micros de 'Movistar LaLiga'.

Malgré son premier but, Riqui, qui est entré et a été décisif en deux minutes seulement, reconnaît qu'il n'aime pas jouer si peu : "C'est une année difficile pour moi, je joue très peu. Comme le dit mon père, il faut continuer à se battre et à apprendre".

Enfin, le milieu de terrain a admis qu'il voyait une amélioration dans l'équipe. "On fait des progrès, même si cela a été difficile en raison de tant de matches à l'extérieur. On a de nombreuses chances de gagner la Liga. On va continuer à se battre pour ne plus faire de faux pas", a-t-il conclu.