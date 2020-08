"C'est une obsession, on veut être à Lisbonne"

Intérrogé par 'RMC Sport', le coach lyonnais, Rudi Garcia, s'est exprimé sur les ambitions du club, notamment sur ce matc face à la Juve : "Vu l’adversaire qui nous est proposé, on va dire que c’est du 50-50 mais effectivement il faut aussi qu’on se rappelle qu’on les a battus, c’était un match magnifique chez nous au Groupama stadium devant les supporters. Mais on a fait l’exploit de battre la Juve, on n’a pas pris de but et on a marqué par Lucas Tousart un but qui, je l’espère, pèsera dans la balance à l’heure des comptes à la fin du match retour."

L'ancien coach de Marseille revient sur la possibilité de gagner face aux turinois : "On va prendre les choses les unes après les autres. Pour l’instant il faut déjà sortir la Juve et se qualifier pour ce Final 8 et aller à Lisbonne. Notre objectif c’est ça, il faut concentrer nos forces et notre énergie sur ce match retour et encore une fois on sait que si on marque, il faudra qu’ils marquent trois fois. , Si on prend un but, ne pas paniquer, si on marque, ne pas penser que c’est fait aussi. Il faudra être présent de toute façon tout au long du match en espérant qu'on ait pas besoin d'aller en prolongation."