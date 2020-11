Cet été les départs d'Edinson Cavani et de Thiago Silva ont fait couler beaucoup d'encre. En effet, après plusieurs saisons de bons et loyaux services, les deux joueurs ont été priés de quitter le club de la capitale.

Le Brésilien fait pour le moment le bonheur du club de Chelsea en Premier League, à l'heure où le PSG peine à régler ses problèmes en défense.

La question est donc revenu sur la table ce mardi, et Leonardo y a répondu du mieux possible : "A un moment, on doit dire 'qu'est-ce qu'on fait'. On a parlé clairement avec eux. En plus Thiago Silva, je le voulais au Milan AC en 2009. Après j'étais son coach lors de sa première année en Europe. Il est devenu un grand joueur. Après je viens au PSG et il vient aussi en tant que meilleur défenseur au monde. C'était un moment où on ne pouvait pas donner exactement ce qu'il voulait. C'était un problème financier et de génération. C'était le moment de Marquinhos et Kimpembe. C'était des décisions difficiles. Après on peut se tromper", a déclaré Leonardo au cours d'une session questions/réponses sur Facebook.