"C'était difficile de trouver un club qui aurait pu me convenir"

À 27 ans, le milieu de terrain allemand, Julian Draxler, était tout proche de quitter le club de la capitale. N'entrant plus dans les plans de l'entraîneur, Thomas Tuchel, le joueur ne s'est pas caché qu'il cherchait un autre club lors de ce mercato estival.

"Durant l’été, j’étais occupé à autre chose en raison de la situation sanitaire avec le coronavirus. C’était de difficile de trouver un club qui aurait pu me convenir. Ça n’a pas été le cas, alors j’ai décidé de continuer à tenter ma chance à Paris"

Le parisien pense avoir encore une chance d'entrer dans le 11 titulaire du coach allemand : "J’ai eu une bonne conversation avec Thomas Tuchel. J’ai senti que j’avais encore la possibilité d’être utilisé, que je n’avais certainement pas été mis de côté. Je n’ai pas ressenti la pression de changer. Le calendrier de cette saison est serré. Nous avons beaucoup de matches avec Paris et je crois que je vais beaucoup jouer."

L'international allemand a conclu sur la notion d'argent, affirmant que s'il n'avait rien trouvé lors du marché des transferts, ce n'était pas à cause de l'aspect financier : "La priorité absolue n’est pas de signer un contrat avec le même salaire. Le projet global doit juste être correct. Avec du temps de jeu, du bon football et un rôle important pour moi. L’an prochain, les choses seront plus faciles si je suis libre et qu’un autre club n’a pas à négocier un transfert avec Paris"