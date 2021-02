"C'était une bonne chose de ne pas avoir à jouer Everton après la blessure de Van Dijk."

La blessure de Virgil van Dijk a été un coup dur pour Liverpool, qui retrouve Everton ce samedi (18h30). Jürgen Klopp dit qu'il n'attend pas le derby avec impatience, même si c'est parce que du temps est passé.

Le patron des Reds n'a pas caché sa colère sur le moment : "C'était bien de ne pas avoir à jouer Everton après la blessure de Van Dijk, disons le comme ça. Nous sommes tous des êtres humains, mais bien sûr, ce n'était pas bien".

Il estime néanmoins que son équipe est suffisamment professionnelle pour ne pas se laisser distraire par la question : "De l'eau a coulé sous les ponts maintenant, on n'y pense plus. Malgré tout, ça reste un derby et nous serons motivés pour réaliser des performances au plus haut niveau et jouer le meilleur football possible."

Interrogé sur Everton, Klopp a fait l'éloge de leur manager Carlo Ancelotti : "Un manager comme Carlo aiderait n'importe quelle équipe dans le monde. Ils sont plus proches de nous que jamais. Everton a eu de bonnes équipes ces dernières années, mais d'après le classement, ils sont plus proches que jamais".

Jürgen Klopp a également eu des mots pour Alisson, fortement critiqué pour ses erreurs contre Manchester City et Leicester : "Alisson est humain et il l'a montré lors des deux derniers matchs, mais ce n'est pas un problème. Cela fait partie du travail et il le voit de cette façon."

"Il est assez intelligent pour ignorer les erreurs, qui sont tout à fait normales. Nous pouvons faire confiance à son attitude et à sa concentration", a conclu l'entraîneur de Liverpool.