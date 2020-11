Ce dimanche, dans le Canal Football Club, Jules Koundé s'est livré. Le joueur du FC Séville a expliqué qu'il jouait uniquement dans l'objectif d'être appelé par Didier Deschamps pour représenter les Bleus à l'Euro 2021.

Pour l'instant, le joueur de 22 ans a joué en espoir et espère passer un cap en étant appelé chez les A : "Oui c’est mon objectif. C’était déjà l’objectif l’année dernière avant que ce soit repoussé et c’est quelque chose qui me drive au jour le jour. C’est ce pourquoi je joue, ce pourquoi je lutte, c’est ce qu’il y a de mieux je pense pour tous footballeur, et c’est quelque chose qui doit me guider chaque jour quand je me lève"