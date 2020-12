L'Inter Milan sans Vidal contre le Shakhtar

Arturo Vidal, déjà absent pour le déplacement la semaine dernière à Mönchengladbach (3-2) car suspendu après son exclusion contre le Real Madrid (0-2), était sorti samedi en championnat contre Bologne (3-1) en raison d'une gêne musculaire à une cuisse.

"Il n'est pas disponible, tenter de le faire jouer augmenterait les risques d’aggraver la blessure et on ne peut pas se le permettre", a indiqué Conte lors d'une conférence de presse, à la veille d'un match que les Nerazzurri doivent absolument gagner pour avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

"Il a de l'expérience, il a joué beaucoup de matches de ce type, mais nous avons gagné contre le Borussia Mönchengladbach sans lui", a-t-il ajouté au sujet du Chilien, recrue phare de l'Inter, arrivé cet été en provenance du FC Barcelone.

Nicolo Barella étant également incertain et Radja Nainggolan absent, Antonio Conte a reconnu être confronté "à des difficultés pour établir sa formation, en raison de défections importantes, surtout au milieu de terrain". "Mais on doit montrer que les difficultés se surmontent, ce sera encore plus beau", a-t-il estimé.

"Il y a une semaine, nous étions morts, aujourd'hui il y a une lueur d'espoir, pensons seulement à gagner", a-t-il conclu.