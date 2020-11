Le Bayern sans Süle ni Tolisso contre Salzbourg, Hernandez incertain

Le Bayern, qui a remporté ses trois premiers matches dans le groupe A de Ligue des champions, sera qualifié pour les 8e de finale en cas de victoire. A l'aller à Salzbourg, les champions d'Europe avaient gagné 6-2.

"Niklas Süle a passé huit jours en quarantaine, ensuite il est parti avec l'équipe nationale, où l'entraînement n'est pas aussi intensif que chez nous", a déclaré Flick à propos de son arrière central de 25 ans, "c'est pourquoi il a actuellement un déficit d'entraînement qu'il lui faut compenser".

"Pour Lucas Hernandez, nous espérons qu'il sera avec nous demain, au moins sur le banc. Pour Corentin Tolisso et Bouna Sarr, ce sera trop juste", a ajouté Flick.

Hernandez, mal retombé samedi en championnat après un duel aérien, est sorti souffrant apparemment du bas du dos. Tolisso et l'ancien Marseillais Bouna Sarr ont pour leur part des problèmes musculaires et ne seront pas prêts mercredi.

L'entraîneur bavarois a également évoqué l'absence de Joshua Kimmich, élément irremplaçable dans son rôle de milieu défensif, stabilisateur de l'équipe et premier contre-attaquant. Blessé au genou, l'international est indisponible jusqu'en janvier.

"Avec Javi Martinez et Marc Roca, nous avons deux joueurs qui peuvent jouer en position de 6", a-t-il dit, ajoutant que Leon Goretzka, milieu plus polyvalent, pouvait aussi faire l'effort de jouer plus défensif.