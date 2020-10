Solskjaer assure que van de Beek aura "un grand rôle" à jouer à Manchester United

Avec seulement deux titularisations en Carabao Cup, quatre entrées en jeu en championnat et une en Ligue des champions, le milieu de terrain néerlandais n'a pas encore trouvé sa place dans un entre-jeu où il est en concurrence avec Bruno Fernandes ou Paul Pogba.

"Quand des joueurs arrivent dans un nouveau championnat et une nouvelle équipe, il y a toujours une période de transition", a plaidé le Norvégien, dont l'équipe reçoit Leipzig mercredi pour la deuxième journée de C1.

"Quand Donny a joué, il a très bien joué", a poursuivi le coach.

Si le joueur lui-même n'a rien dit à ce sujet, d'autre s'en sont chargés comme l'ancienne vedette Marco van Basten qui a déclaré à une télé néerlandaise que "Donny n'aurait pas dû signer à Manchester".

"Je sais qu'il gagne bien plus qu'avant, mais en tant que top joueur, vous devez garder l'esprit critique et regarder vos chances de jouer en signant dans un autre club. Donny aurait dû attendre pour une meilleure opportunité et signer dans un autre club", avait estimé l'avant-centre des champions d'Europe 1988.

"Je réalise bien qu'en ce moment le sujet c'est Donny van de Beek et que c'est sympa pour certains joueurs ou des commentateurs d'y aller de leur petite phrase", a balayé Solskjaer, visant également Patrice Evra et Gary Neville, le premier ayant jugé que van de Beek était "inutile" chez les Red Devils.

"Je sais bien que (...) quand on passe à la télé, il faut donner son avis très rapidement, mais vous devriez savoir qu'on n'a pas besoin de jouer les trois premiers matches pour être un joueur très important dans l'effectif", a-t-il continué.

"Je serais très déçu si mes coéquipiers avaient dit que je n'étais pas important pour Manchester United parce que je ne débutais pas beaucoup de matches", a encore argumenté le "super-sub" (super-remplaçant), qui avait notamment donné la victoire aux Red Devils en finale de la Ligue des champions 1999 après être sorti du banc.

"Donny sera très, très important pour nous, ne vous en faites pas", a conclu le technicien.