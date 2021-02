Arsenal obtient un nul avantageux face au Benfica sur le chemin des 8es

Les Gunners ont pourtant été menés après un pénalty transformé par l'international portugais Pizzi (55e), devenu au passage le meilleur buteur de cette édition de la C3 avec 7 buts, mais ont vite réagi en égalisant sur une volée de Saka (57e).

Cette rencontre a été disputée sans public et sur un terrain neutre, le Stade olympique de Rome, en raison des restrictions sanitaires au Portugal liées au Covid-19. La réalisation d'Arsenal n'en est pas moins comptée comme un but à l'extérieur.

Un avantage précieux pour les Londoniens avant le match retour, le 25 février, qui se jouera cette fois à Athènes, à nouveau pour des motifs sanitaires.

10es de Premier League, à plus de vingt points du leader Manchester City, et éliminés de la Coupe d'Angleterre, les Gunners n'ont plus que la Ligue Europa s'ils veulent remporter un trophée cette saison.

Contre les Aigles de Lisbonne, le coach Mikel Arteta a donc fait confiance à son onze habituel. Maîtres du ballon face à des Portugais bien souvent inoffensifs, les Londoniens se sont très souvent retrouvés en position de hors-jeu grâce à la bonne coordination de la ligne défensive du Benfica: pas moins de sept fois pour la seule première période.

Au milieu de ces erreurs de placement, Pierre-Emerick Aubameyang a pourtant eu une occasion en or d'ouvrir le score. Servi dans les six mètres par un centre d’Hector Bellerin, l'international gabonais n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets mais il a pourtant loupé le cadre (19e).

Face à cette inefficacité, Arsenal s'est logiquement fait sanctionner sur pénalty après un contre du bras dans sa surface d'Emile Smith-Rowe sur un centre de Diogo Gonçalves. Mais les Londoniens ont su se remettre à l'endroit rapidement et pourrons aborder sereinement le match retour.