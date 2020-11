Bamba contre "Ibra", les Lillois à Milan pour un exploit

Le défi est de taille. Face aux Dogues, et leur série de trois nuls de rang toutes compétitions confondues, se dresse en effet le premier du groupe H et leader invaincu de Serie A.

Outre le géant suédois, auteur de huit buts en sept matches, les Rossoneri se reposent sur leur défense, avec la charnière Alessio Romagnoli-Simon Kjaer.

Pour trouver la faille, le Losc, contraint au nul (2-2) à domicile par le Celtic Glasgow pour sa dernière sortie européenne, va avoir besoin de dynamisme et d'efficacité. Deux qualités que Bamba a retrouvées cette saison, lui qui était totalement hors du coup lors du dernier exercice.

Auteur d'un superbe but dimanche contre Lyon (1-1), son quatrième en Ligue 1, le Français, âgé de 24 ans, dépasse déjà largement son total de la saison dernière (un but). Un bilan auquel il ajoute quatre passes décisives, ce qui en fait le deuxième joueur le plus décisif du championnat derrière Kylian Mbappé.

Un retour surprenant pour lui qui ratait souvent le dernier geste. Mais plutôt que de chercher à être transféré, il a tenu à poursuivre l'aventure, persuadé qu'il arriverait à sortir de sa spirale négative. Pari pour l'instant gagné.

- Incontournable -

"Il était hors de question que je parte, je suis un compétiteur et j'avais des choses à prouver, surtout à moi-même. La saison dernière n'a pas été au niveau de mes attentes, je suis allé voir le coach et je voulais rendre la confiance qu'il m'avait donnée", a confié Bamba le mois dernier.

"Je n'ai rien changé dans ma manière de travailler, j'ai toujours eu la même mentalité et le soutien de tout le monde. Aujourd'hui ça paye, c'est la récompense du boulot de l'ombre que je fais au quotidien", a-t-il ajouté.

Les performances de Jonathan Bamba vont au-delà de son efficacité dans le dernier geste.

Par rapport à l'an dernier, il réussit davantage de dribbles, fait trois fois plus de tacles par match et plus de 20 passes supplémentaires.

De quoi le rendre incontournable sur l'aile gauche. Titulaire lors de tous les matches cette saison, il est le deuxième joueur de champ lillois le plus sollicité, derrière le Néerlandais Sven Botman, défenseur central.

"Il est très souvent sur la pelouse et s'il l'est, c'est parce qu'il est important pour le collectif, pour l'équilibre de l'équipe. En plus, il retrouve la réussite qu'il avait connue il y a deux saisons", a loué l'entraîneur lillois Christophe Galtier après le match face à Lyon.

Galtier lui avait maintenu sa confiance en vertu du travail défensif qu'il abattait. Désormais, il le voit être bon avec et sans ballon.

Et il espère le même destin pour Jonathan David. Le jeune attaquant canadien, arrivé à Lille à prix d'or cet été, est confronté au même blocage que Bamba l'an dernier: il multiplie les efforts mais n'arrive pas à marquer.

A Milan, les deux hommes devraient être associés sur le terrain au sein d'une équipe en rotation, calendrier oblige. C'est le moment de faire leurs preuves dans une opposition à distance face à une référence parmi les attaquants mondiaux: l'ogre Zlatan Ibrahimovic, inoxydable malgré ses 39 ans.