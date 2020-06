Ã‡a chauffe entre SetiÃ©n et ses joueurs

Le FC Barcelone a pris une claque contre le Celta Vigo. Si le jeu de l'équipe blaugrana allait beaucoup mieux, Messi et compagnie ont tout de même encaissé deux buts, dont un en fin de match sur un coup franc de Iago Aspas pour terminer sur un match nul.

Un but à la 88e minute qui a provoqué la frustration des joueurs de Quique Setién. Et selon les informations de la presse espagnole, la tension se serait faite ressentir au sein du vestiaire juste après le coup de sifflet final.

La source citée rapporte une dispute entre Quique Setién et les joueurs de l'équipe et les joueurs auraient pointé du doigt les mauvais choix tactiques et les derniers changements (entrées d'Arthur et Griezmann à la place de Riqui Puig et Luis Suárez).

Les joueurs du groupe et le staff de Quique Setién ne sont pas d'accord et n'auraient plus vraiment de connexion entre eux, les joueurs étant frustrés de la méthodologie du successeur d'Ernesto Valverde.

De son côté, 'AS' évoque une réunion entre les poids lourds de l'équipe du Barça lors du vol retour vers la Catalogne. Pour eux, une chose est claire : il faudra prendre tous les points à venir s'ils veulent être champions.

Ce qui pourrait expliquer le message de motivation de Gérard Piqué sur les réseaux sociaux. En attendant, il faudra attendre de voir si le Real Madrid profite de cette occasion ce soir contre l'Espanyol Barcelone.