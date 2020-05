"Ça va être difficile de garder ses distances en jouant au football"

Lors d'un live Instagram avec Pau Gasol, l'ancien international espagnol Iker Casillas s'est confié sur la reprise du football européen et les différentes mesures qui seront à prendre.

"S'ils sont prêts à avancer vers la reprise d'un championnat, c'est parce qu'ils sont certains de la sécurité et que tout ira bien pour tout le monde, et dans ce cas pour les joueurs", a commenté le gardien.

"Le football, ce n'est pas seulement un joueur, mais des familles et les gens qui sont autour pendant les matches. Je ne sais pas si le football peut garder les deux mètres de distance qui sont demandés. C'est complexe. Je le vois comme étant un peu difficile, mais j'espère me tromper et que tout ira bien", a ajouté Iker Casillas.

Le gardien de Porto évoque une reprise qui pourrait avoir lieu aux alentours du 12 juin, alors que le championnat portugais a déjà fixé une date officielle de retour pour début juin.