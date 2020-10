"Cadix aurait pu nous en mettre deux ou trois de plus"

L'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a de quoi être agacé. Son équipe n'est plus invaincue en Liga et a encaissé une triste défaite contre Cadix ce samedi en championnat.

Les joueurs merengue ont montré un certain manque d'envie sur le terrain et ont notamment réalisé une première période catastrophique face au promu andalou. Zinedine Zidane s'est montré inquiet en conférence de presse après la rencontre et a reconnu que l'adversaire aurait pu faire bien lors de la première période du match.

"Il n'y a aucune explication sur comment c'est arrivé. Nous avons fait un mauvais match, surtout en début de première mi-temps, qui était mauvaise en tout point. Nous ne sommes pas bien entrés physiquement dans le match, cela nous a fait du tort du début jusqu'à la fin", a commencé l'entraîneur français.

"Lorsque vous faites à un mauvais match, il peut vous arriver ce qui est arrivé aujourd'hui. De plus, le rival le mérite. S'ils nous en mettent deux ou trois en première mi-temps, on ne peut rien dire. Ils en ont eu deux ou trois pour tuer le match. Ce n'était pas une bonne journée pour nous. Il n'y a pas d'excuses à trouver, il n'y a rien dire. C'est un mauvais match, nous devons voir ce que nous devons faire pour changer cela. Il nous manque beaucoup de choses", a lâché Zinedine Zidane.

"L'adversaire a montré un peu plus de rythme et d'envie. Mais bon... Nous n'avons aucune excuse. Il y a des moments comme ceux-là dans une saison où que vous devez accepter que les choses ne se passent pas comme vous l'auriez souhaité. Nous pensons au désormais au prochain match", a expliqué Zidane.