"Neymar ? On verra demain, c'est difficile de se prononcer"

Sergio Rico, gardien de but du PSG, au micro d'Eurosport :

"C'était assez difficile. Il y a beaucoup de rotation mais on s'entend tous bien. On connait les plans de jeu."

Moise Kean, attaquant du PSG, au micro d'Eurosport :

"C'est une compétition très importante, on veut gagner beaucoup de trophées et arriver en finale."

Sur le turn-over et sur son rôle : "Il y a beaucoup de matches, on s'entraîne tous les jours pour être prêt. C'est toujours un plaisir de travailler pour l'équipe. C'est important de courir pour les coéquipiers, de récupérer les ballons. Etre un groupe c'est la chose la plus importante."

Sur l'état de santé de Neymar : "Tout va bien, il est prêt. Demain il va faire l'entraînement, récupérer et il sera prêt pour le match."

Est-ce que le football italien te manque ? "C'est un bon championnat mais je suis bien au PSG. Je regarde les matches de la Juve et ça m'amuse beaucoup."

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, au micro d'Eurosport :

"L'important c'était de se qualifier pour le prochain tour. C'était mieux en deuxième période. On a été compétitif et j'ai besoin de tout mon groupe."

Sur le but du PSG : "C'est un beau but avec une belle construction et beaucoup de passes. Il faut jouer avec ces phases de transition et on l'a bien fait sur cette action. Il faut garder cet esprit pour se procurer d'autres occasions comme ça. Tous les supporters veulent voir des beaux buts mais c'est un processus qui prend du temps."

Sur le SM Caen : "On sait que quand vous jouer des équipes de division inférieure elles ont plus de motivation. C'était une belle partie de leur part et c'était difficile de marquer contre eux. C'était un bon match pour nous très franchement."

Sur la santé de Neymar : "On verra demain avec le docteur. Pour le moment c'est difficile de se prononcer. Est-ce qu'il pourra être là la semaine prochaine ? J'ai besoin de plus de temps et d'infos pour le savoir."