Cagliari veut conserver Nainggolan

Cagliari envisage d’entamer les négociations avec l'Inter et Radja Nainggolan dans l’espoir de garder le milieu de terrain belge au sein de son effectif au-delà de la saison en cours.

Nainggolan a inscrit cinq buts et délivré six passes décisives en Sardaigne cette saison, et le directeur sportif Mario Passetti a déclaré à 'La Domenica Sportiva': "Il est clair qu'après ce qui se passe, penser que Cagliari pourra se permettre le salaire de Nainggolan est assez irréaliste. Mais le dialogue entre les parties peut faire la différence. Nous en parlerons avec Radja et nous en parlerons avec Inter. Nous verrons s'il y a les conditions pour construire quelque chose ensemble."

Nainggolan est encore lié à l’équipe nerazzurra jusqu’en 2022. Sa valeur marchande est estimée à 16M€. Son salaire annuel est de 3.2 millions d'euros. Des sommes qui sont en effet inaccessibles pour l’actuel 12e de la Serie A italienne.