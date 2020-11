Çalhanoğlu pourrait se diriger vers la Juventus

Depuis qu'il est arrivé en 2017, Hakan Çalhanoğlu a longtemps alterné entre le bon et le moins bon à l'AC Milan. Mais depuis l'arrivée de Pioli, il retrouve une certaine régularité, et devient un joueur important de l'effectif italien. En 11 rencontres cette saison, il totalise 4 buts et 4 passes décisives, tout en étant très influent à la construction.

Pourtant, aucun accord n'a encore été trouvé pour une prolongation de contrat, et les Milanais restent dans l'incertitude. En effet, le turc demanderait 7 millions par an, le double que ce que le Milan propose.

Pour 'Tuttosport', la Juventus serait intéressée par le joueur, cet hiver ou libre cet été, même si on ne sait pas encore dans quelles conditions se ferait son recrutement (échange, achat, prêt...)