"Camavinga a l’intention de rester avec nous"

Ces derniers temps, Eduardo Camavinga fait l'objet de plusieurs rumeurs concernant son avenir, le jeune prodige de 17 ans fait déjà les Unes des journaux sportifs espagnols. En effet, le joueur est très annoncé dans le viseur du Real Madrid.

Mais son entraîneur, Julien Stephan, est venu calmer les ardeurs de ses prétendants. Dans une interview accordée à 'Ouest France', le manager de Rennes a évoqué l'avenir de sa jeune pépite. Et selon lui, le jeune "a l'intention de continuer" en Bretagne.

Selon Stéphan, avec qui Camavinga entretient une bonne relation, le joueur veut progresser à Rennes. "Il a un bon environnement [autour de lui], il est très lié au club qu’il a traversé. chez les gens autour de lui, et s’il joue en Ligue des champions, il nous aidera. Contrairement à ce que j’ai lu, son intention est de rester avec nous.", a-t-il déclaré.

Il faut savoir, que le plan du Real Madrid avec le jeune joueur serait de l'acheter à la fin de cet exercice et le laissé une année de plus dans les rangs de Rennes, pour qu'il puisse progresser et avoir un statut de titulaire.