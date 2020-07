Camavinga au Real Madrid, ça se complique !

Florentino Pérez a déjà annoncé la couleur pour le prochain marché des transferts : pas de signature coûteuse lors de ce mercato d'été, en effet, la crise du coronavirus est passée par là.

Le Real Madrid voudrait donc attendre 2021 pour mettre le grappin sur le prodige rennais, Eduardo Camavinga. Mais selon 'AS', cela pourrait mettre en danger le transfert du jeune joueur au Bernabeu.

Toujours selon la même source, plusieurs grosses cylindrées, dont le PSG et le Bayern, surveilleraient de près la situation du joueur de 17 ans, et ces deux formations seraient déjà sur les starting-blocks, prêtes à bondir et à sauter sur l'occasion

En revanche, Rennes a déjà fait part de son souhait de garder sa pépite un an de plus, le club s'est qualifié pour la prochaine édition de la coupe aux grandes oreilles, et les Bretons comptent sur lui.

Camavinga aura-t-il la patience d'attendre jusqu'en 2021 ?