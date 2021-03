Camavinga et KoundÃ© dans la liste des espoirs

L'équipe de France espoirs reste l'une des meilleures au monde et sa nouvelle liste de joueurs en témoigne. Parmi les joueurs sélectionnés pour les matches de groupe de l'Euro en mars, on trouve certains des joueurs les plus remarquables de la scène continentale.

Dagba (PSG), Koundé (Séville), Konaté (RB Leipzig), Aouar (Lyon), Camavinga (Rennes), Guendouzi (Hertha Berlin), Diaby (Bayer Leverkusen) et bien d'autres encore sont autant de noms qui reviennent dans l'effectif. Ce sont tous des noms qui reviennent souvent dans les articles sur les signatures potentielles de stars ou de jeunes talents.

La liste complète est composée de Bertaud, Lafont, Meslier ; Badiashile, Dagba, Fofana, Kalulu, Konaté, Koundé. Maouassa, Truffert ; Aouar, Camavinga, Faivre, Guendouzi, Kamara, Soumare, Tchouameni ; Diaby, Edouard, Gouiri, Ikone et Kolo Muani.

Ils affronteront le Danemark le 25 de ce mois, la Russie le 28 et l'Islande le 31. Ils seront favoris dans toutes les rencontres et font même partie des favoris pour remporter la gloire sur le Vieux Continent.