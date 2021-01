Rennes, Real : Camavinga fait le point sur son avenir

Eduardo Camavinga est suivi par de nombreux clubs européens, mais particulièrement par le Real Madrid. Le jeune milieu de terrain a tapé dans l'oeil de la direction merengue la saison passée, et de Zinedine Zidane.

Moins régulier cette saison, le joueur international français est moins en vue avec le Stade Rennais, mais les rumeurs d'un départ vers le Real Madrid ne sont jamais loin.

Dans un entretien avec le 'Canal Football Club', le jeune joueur de 18 ans est revenu sur son avenir, et assure qu'il ne prendra pas de décision avant la fin de la saison.

"C’est sûr que ça fait plaisir quand un grand club s’intéresse à toi. Moi, je garde la tête froide. Je suis au Stade Rennais. Après, on va attendre la fin de saison. On va se réunir autour de la table et on va peser le pour et le contre", a déclaré Camavinga.

La pépite française est sous contrat avec le Stade Rennais jusqu'en 2022, et aura le choix cet été. Si son club le lui propose, il pourra prolonger à Rennes pour continuer à progresser en Ligue 1, ou s'envoler là où il le souhaite, Madrid ou ailleurs. Le club breton ne l'empêchera certainement pas de partir si tel est le souhait du joueur, à un an de la fin de son contrat.