Camavinga s'exprime sur sa séléction en Equipe de France et son avenir

Fraîchement sélectionné par Didier Deschamps, Eduardo Camavinga s'est exprimé en répondant aux question de 'Ouest France'. Suivi par les plus grands clubs européens et notamment le Real Madrid, lors d'interviews il n'échappe pas aux questions portant sur son avenir. Interrogé sur le sujet, il a répondu être concentré avec son club de Rennes : "Il y a déjà une saison à faire avec le Stade, et après ce sera une autre histoire, on verra la suite plus tard".

Alors que tout semble aller beaucoup trop vite autour de lui, premières titularisations en professionnel, premier but, obtention du bac puis première sélection avec les A en Equipe de france, le jeune Rennais a tenu à rappeler qu'il était bien entouré: (...) Je sais d’où je viens. Si je fais n’importe quoi, mes parents seront là pour me ramener sur terre, ils sont tous les jours avec moi vu que je suis toujours à la maison. Je ne ressens pas de pression, c’est plutôt encourageant quand le sélectionneur te fait confiance. Le club a aussi su me protéger quand il fallait, notamment quand il y a eu un peu plus de fatigue"

"Il m'a dit de rester moi-même"

Quant à cette première sélection avec les Bleus, le Rennais indique qu'il se trouvait au restaurant aux côtés d'Ousmane Dembélé lorsqu'il a appris la nouvelle : " Il m’a félicité, avec Ousmane on a le même conseiller. Il m’a dit de rester moi-même, de surtout jouer mon jeu".

Alors qu'il pourrait entrer dans l'histoire de l'equipe de France s'il venait à disputer quelques minutes lors des prochains matchs, le milieu de terrain s'est montré mesuré quant à l'importance de ces chiffres : "J’ai vu ça, mais ce n’est pas le plus important. Je suis surtout concentré sur l’idée de faire un bon stage et de rester avec cette équipe le plus longtemps possible. Jouer dès ce rassemblement serait un rêve de gosse, car je ne suis encore qu’un enfant ! Ce serait quelque chose de fabuleux, pour moi, ma famille, que je voulais depuis tout petit."

Si Deschamps a déclaré que Camavinga aura du temps de jeu lors des prochains matchs, tous les yeux seront rivés sur le jeune joueur pour ses débuts avec les Bleus.