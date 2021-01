Canal+ saisit la justice pour contester l’appel d’offres de la LFP

Décidément, le conflit entre Canal+ et la LFP n’en est qu’à ses balbutiements. Selon 'l’Equipe', la célèbre chaine vient de saisir la justice, avec comme but de protester contre l’appel d’offres qui a été mis en place par la Ligue et qu’elle juge inéquitable.

La chaine cryptée s’estime lesée

La semaine dernière, les instances dirigeantes du football français ont remis en vente les différents lots de Mediapro. Et elles se sont gardées d’en faire de même pour ceux hérités par Canal+, à travers 'BeIn Sports'. La chaine cryptée trouve cette décision injuste.

La position de Canal+ peut se comprendre dans la mesure où il doit continuer à payer 332M€ pour deux matches par semaine et jusqu’en 2024, tandis que tous les autres lots vont être revus à la baisse en raison de la dévalorisation du championnat.

Maxime Saada, le patron de la chaine, avait déjà pointé du doigt cette incohérence, et a même indiqué que son intention était de rendre les deux lots qu’il possède à partir du mois de février.

Canal+ sème le trouble sur le prochain appel d’offres

Les responsables de C+ espèrent que la justice tranchera en leur faveur. Le problème qui se pose c’est que l’audience a été fixée au 19 février prochain. A cette date-là, la consultation de la LFP aura déjà donné son verdict vu que les diffuseurs intéressés par les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ont jusqu’au 1e février prochain pour se manifester.

Rien n’empêche Canal+ de se positionner pour répondre à l’appel d’offres. Néanmoins, avec son action du jour, il laisse planer le doute quant à l’issue de cette consultation et la validité des résultats. Car il se peut que la décision du tribunal lui soit favorable, ce qui par la force des choses amènera la LFP à revoir tous ses plans.

En tout état de cause, il apparait que les clubs professionnels ne sont pas encore sortis de l’auberge. Bien malin celui qui peut prédire le moment où leur calvaire s’arrêtera. Cela fait exactement quatre mois qu’ils n’ont pas touché le moindre sou de la part d’un diffuseur.