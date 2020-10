Carlo Ancelotti n'accable pas Pickford

Le champion en titre Liverpool se déplaçait sur la pelouse de son plus grand ennemi Everton, pour ce qui avait de grandes chances d’être un derby de la Mersey intéressant. Avec pas moins de deux buts inscrits de chaque côté, ce match n’a pas manqué d’intensité, bien au contraire.

Dès la 11e minute de jeu, Pickford sort de son but et blesse Virgil Van Dijk en le heurtant. Carlo Ancelotti a refusé de critiquer son gardien de but : "Nous pourrions gagner, faire match nul ou perdre. Je ne parle pas du résultat, la performance était bonne. Je pense que Jordan a fait un bon match, comme les autres. De bons arrêts, il était concentré sur le but, une bonne performance. Je ne suis pas inquiet"