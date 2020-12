Carlos Soler, lumière dans l'obscurité de Valence

Valence a pris un point lors de son match contre l'Athletic, mais l'équipe de Mestalla est toujours en difficulté et occupe la dixième place, à seulement deux points de la zone de relégation et avec deux matches de plus que Levante, 18e.

L'équipe de Javi Gracia présente de nombreuses lacunes défensives et un manque d'idées en attaque, bien que dans ce secteur, une lumière brille au club.

Cette lumière a un nom : Carlos Soler. Le jeune joueur de 23 ans est le leader incontesté de Valence, qui pourrait être dans une situation bien plus compliquée sans son bon travail dans ce début de championnat.

Jusqu'à présent, Soler cumule un total de 5 buts et 3 passes décisives cette saison. Cette statistique montre que le joueur est impliqué directement sur 8 des 19 buts de Valence. 42,10 % des buts sont inscrits grâce à lui.

Un pourcentage élevé qui montre très clairement que Soler a décidé de porter son équipe. Reste à voir si l'un de ses coéquipiers va se transcender et l'aider dans une saison probablement mal vécue du côté de Valence.